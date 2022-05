58:34

'Sangoma', 'O inle' y 'Sister 2 sister' son canciones del nuevo disco de las mellizas franco-cubanas Ibeyi 'Spell 31'. If you will' es el título del primer disco en estudio en 15 años de la cantante brasileña Flora Purim y contiene canciones como la de George Duke que le da título, la de Chick Corea '500 miles high' o 'Newspaper girl'. Leila Maria ha grabado en 'Ubuntu' canciones de Djavan como 'Soweto', 'Asa', 'Aquele um'/'Fato consumado', 'Meu bem querer' o 'Faltando um pedaço'. El trompetista Claudio Roditi con 'Bons amigos' y el grupo Snarky Puppy con 'Ready wednesday' abren y cierran la hora.