58:51

Del nuevo disco de la maliense Fatoumata Diawara 'Maliba', relacionado con la salvaguarda de los manuscritos de la ciudad de Tombuctú, las canciones 'Save it', 'Kalan' y 'One day'. Del Jazz Cigano Quintet, de la ciudad brasileña de Curitiba, 'Chat noir', 'Rêverie' y 'After you´ve gone'. Y el disco 'Origem' del carioca afincado en Barcelona Luiz Murá, solo con voz y guitarra ('Bahia com H', 'Isso aquí o que é'), es un homenaje a João Gilberto. Abre el pianista portugués Mário Laginha en trío ('Short shore') y cierra el grupo estadounidense Snarky Puppy ('Ready wednesday').