'Mirror mirror' es el título del disco que la brasileña Eliane Elias ha grabado a dos pianos con el cubano Chucho Valdés ('Esta tarde vi llover', 'Corazón partío') y el estadounidense Chick Corea ('Mirror mirror') y que está coproducido por Marc Johnson, que firma con 'Overpass' su primer disco solo ('Love theme from Spartacus'). Del nuevo disco de Pat Metheny, 'Side-eye NYC', grabado en directo con un trío las piezas 'Lodger', 'Timeline', 'Sinabhorn' y 'It starts when we disappear'.