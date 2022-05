58:54

Las primeras canciones de 'Elza ao vivo no Municipal', disco póstumo de la cantante brasileña Elza Soares: 'Meu guri', 'Dura na queda', 'Lata d´água', 'Comportamento geral' y 'Se acaso você chegasse'. Del nuevo disco del acordeonista Vincent Peirani, 'Jokers', 'This is the new shit', de Marilyn Manson, y 'Salsa fake' y, del nuevo disco del guitarrista Khalil Chahine, 'Ekzhibition 104', la pieza que le da título y 'La vie suspendue'. Para 'Ubuntu' la cantante Leila Maria ha grabado temas de Djavan como 'Meu bem querer', 'Faltando um pedaço' o 'Flor de lis'. Despide Bala Desejo con su 'Baile de máscaras'.