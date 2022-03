58:53

Del nuevo disco de la cantante y compositora Namina 'Un udol' las canciones 'Canto de ossanha', de Baden Powell y Vinicius de Moraes, 'Chocolate Jesus', de Tom Waits, y 'Azul' de su autoría. Del reciente disco del dúo de Gemma Abrié (voz y contrabajo) y Josep Traver (guitarra), 'Brown Gal', los 'standards' 'Almost like being in love' y 'Lush life' y su 'Melodia senzilla' y, del disco de hace tres años de la trombonista y cantante Rita Payès con su madre la guitarrista Elisabeth Roma, 'Imagina', de Jobim y Chico, la cubana 'Drume negrita' y 'Senhorinha' de Guinga. Del disco de la violinista y cantante Èlia Bastida con el saxofonista Scott Hamilton y el trío del bajista Joan Chamorro los temas 'Awful lonely', 'The good life' y 'Não vou pra casa'. Y de 'Colours and shadows', de Andrea Motis con la WDR Big Band dirigida por Mike Mossman, 'Sombra de la' y 'Brisa'.