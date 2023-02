58:41

Hoy se cumplen dos años de la muerte de uno de los grandes pianistas de las últimas décadas, Armando Anthony Corea, amigo de Paco de Lucía y al que Niño Josele dedicó su tema 'A mi compadre Antonio'. Le recordamos en grabaciones de piano solo de varias de sus 'Children´s songs' (las número 1, 3, 4 y 6); al frente de Return to Forever con Stanley Clarke, Joe Farrell, Airto Moreira y Flora Purim en 'Crystal silence' y 'What game shall we play today' o con Clarke, Lenny White y Al di Meola en 'Beyond the 7th Galaxy'; a dúo con Gary Burton en 'Desert air' y 'Children´s song nº6' y con Gary y cuarteto de cuerdas en el quinto movimiento, 'Brasilia', de la 'Lyric suite for sextet'; a dúo con Bela Fleck en 'Brazil' , en solitario en 'Desafinado' y, con Farrell, Eddie Gómez y Steve Gadd, en 'Sicily'.