Canciones del último disco del brasileño Gilberto Gil 'Em casa com os Gil' ('Realce', Drão', Sereno', Palco') y del último disco del angoleño Bonga 'Kintal da banda' ('Kúdia kuetu', 'Mukua ndanga'). Los cubanos Gonzalo Rubalcaba, piano, y Aymée Nubiola, voz, en el Festival de jazz de Marciac, con 'El ratón', de Cheo Feliciano, y 'Bésame mucho', de Consuelo Velázquez, que escuchamos también en la grabación antológica de João Gilberto con arreglos de Claus Ogerman. Despide el pianista George Cables con 'Roses poses' en su reciente 'Too close for comfort'.