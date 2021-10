59:09

Del nuevo disco de la cantante Stacey Kent, 'Songs from other places', las canciones 'I wish I could go travelling again', 'Tango in Macao', 'Imagina' y 'Bonita'; y 'Samba de uma nota só' del nuevo disco de la cantante y pianista Patricia Barber 'Clique'. El trío del vibrafonista Simon Moullier, en su disco 'Countdown', tocando 'Turn out the stars', 'The song is you', 'I concentrate on you' y 'Beijo partido'. Y del disco 'Saved the drums', del baterista, percusionista y vocalista Stéphane San Juan, 'Notre histoire', 'Tranquille' y 'Le jour où descendra la favela et que ce ne sera pas le carnaval'. Despide Domênico Lancellotti con 'Vai a serpente'.