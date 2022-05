58:51

Canciones del último disco de Bernard Lavilliers 'Sous un soleil énorme': 'Voyages', 'Je tiens d´elle', 'Noir tango', 'L'ailleurs', 'Toi et moi' y 'Corruption'. Del primer disco en solitario del guitarrista Biréli Lagrène 'Solo suites' las piezas 'Memories' y 'Little melody'. Y del disco de Melody Gardot y Phillipe Powell, hijo de Baden Powell, 'Plus fort que nous', 'Perhaps you'll wonder why' y 'Darling fare thee well'. Despide el acordeonista Richard Galliano con el tercer movimiento de su 'Opale Concerto'.