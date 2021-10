59:05

En su reciente disco 'Voodoo cello' la francesa Imany canta 'Les voleurs d´eau', 'Little black angels' y 'If you go away' y, en su disco 'Ledisi sings Nina', la estadounidense Ledisi canta 'Ne me quitte pas' ('Don´t leave me'), 'Four women', 'Wild is the wind' y 'Feeling good'. Del trío del vibrafonista Simon Moullier, en su disco 'Countdown', grabaciones de 'Turn out the stars', 'The song is you' y 'Beijo partido'. El estadounidense Jesse Harris y el brasileño Vinicius Cantuaria firman 'Waiting', 'Far away' y 'Surpresa'. La despedida con Michael League y Bill Laurance tocando 'You turn'.