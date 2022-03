58:41

Los días 18 y 19 de marzo de 1963, en Nueva York, se grabó el disco 'Getz/Gilberto'. Lo disfrutamos al completo: 'The girl from Ipanema', 'Doralice', 'Pra machucar meu coração', 'Desafinado', 'Corcovado', 'Só danço samba', 'O grande amor' y 'Vivo sonhando'. El LP se publicaría un año más tarde, en marzo del 64, y aquel mismo año, el 9 de octubre, Stan Getz se presentó con su cuarteto y con Astrud Gilberto como invitada ('It might as well be spring', 'Você e eu', 'The telephone song') en el Carnegie Hall, en un concierto en el que también participó João Gilberto ('Samba da minha terra', 'Rosa morena', 'Meditação').