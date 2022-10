20:35

Nuevo podcast que repasa la transición del hardcore al post-hardcore y los inicios del emo

En este primer episodio de Cuando el mundo odió el emo repasamos la transición del hardcore al post-hardcore y las primeras manifestaciones del emo desde finales de los años 80 hasta comienzos de la década siguiente. Con Marcos Gendre, autor de 'La distorsión inteligente: Post-hardcore, la reinvención del punk' intentaremos comprender la deriva de un subgénero que pasó de su faceta más agresiva y contestataria su versión más emocional.

PLAYLIST:

-My Chemical Romance - Welcome to the Black Parade

-Underoath - A Boy Brushed Red Living in Black and White

-Fugazi - Brendan

-Rites of Spring - Drink Deep

-Black Flag - Rise Above

-Big Black - RIP

-Bad Brains - Banned in D.C.

-Moss Icon - Hate in Me

-Moss Icon - What they Lack

-The Nation of Ulysses - You're my Miss Washington D.C.

-Texas is the Reason - Antique

-Jawbreaker - Accident Prone

-Hoover - Electrolux

-Jawbreaker - Save Your Generation

-Hüsker Dü- Don't want to Know If You Are

-Sunny Day Real State - Seven

-Sunny Day Real State - Faces in Diguise

-Embrace - No More Pain

-Get Up Kids - Don't Hate ME

-Jimmy Eat World - Thinking, that's all

-Jimmy Eat World - Rockstar

-Weezer - Island in the Sun

-Weezer - Tired of Sex