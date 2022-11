26:10

Esta semana nos adentramos en la época más mainstream de este fenómeno musical y estético.

En este capítulo de 'Cuando el Mundo Odió el Emo' nos adentramos en la época más mainstream de este fenómeno musical y estético. ¿Qué pasó durante la década de los 2000? ¿Seguía 'aquello que llamaban emo' sonando igual? ¿Cuándo y por qué alcanzó la popularidad? De ello nos hablará el periodista musical Marcos Gendre y de la parte estética dos personas que lo vivieron todo: Gabriel Barriuso (@chaoticgabe) y Sonia Quiñones (@sobulletproofheart).

PLAYLIST:

-Mama - My Chemical Romance (Instrumental)

-Suffocating Under Words Of Sorrow - Bullet For My Valentine

-Shorty - The Get Up Kids

-Don't Hate Me -The Get Up Kids

-June Miller -June of 44

-Girls Against Boys - Bullet Proof Cupid

-The Taste of Ink - The Used

-Darling - Eyes Set to Kill

-Emo Kid - Adam and Andrew

-Daniel, Where's the Boat? - Drop Dead, Gorgeous

-Dance, Dance - Fall Out Boy

-Kiss me i'm contagious - From First to Last

-I Whrite Sins Not Tragedies - Panic! At the Disco

-Ambrosia - Alesana

-My Heroine - Silverstein

-Emily - From First to Last

-Tears Don't Fall - Bullet For My Valentine