35:11

Nayat se convirtió en portavoz de estas mujeres jornaleras y cada día le contaban historias tremendas en el campo. Ella era manijera y tenía a cargo a una cuadrilla de marroquíes que sufrían explotación laboral, psicológica y no sólo. No se les lleva al médico cuando están enfermas, tienen que pagar sus medicinas cuando les cobran un seguro extra que al parecer no les sirve de nada, según cuenta Nayat y pone un ejemplo. Una mujer falleció y las compañeras tuvieron que reunir el dinero necesario de sus bolsillos para poderla repatriar. O si una mujer necesita insulina porque es diabética le dicen que ha de pagar 60 euros mientras que si va al ambulatorio sólo paga 4 euros. También ha visto como un grupo de mujeres se escapó de los contenedores dónde las tenían viviendo en condiciones precarias saltando la cancela porque el empresario las quería devolver a Marruecos sin pagarles por el tiempo trabajado. Esta mujer marroquí con las ideas claras, sabía que al final se quedaría sin trabajo pero le daba igual porque no estaba dispuesta a aguantar esta explotación laboral de sus compañeras. Y Ana es otra jornalera que se quejaba por las precarias condiciones de las mujeres contratadas en origen y por los abusos que ella misma sufría. Un día les querían obligar a trabajar con camisetas de manga larga en los invernaderos y ella se negó. Sus compañeras la apoyaron pero el jefe para castigarla le puso a trabajar con las marroquíes y allí se dio cuenta de que ellas también estaban defendiendo sus derechos. Nayat estaba en primera línea y se unieron. En ese momento surgió la idea de unirse para ser más fuertes y crear una asociación de mujeres jornaleras que de verdad las defendiera. Ellas mismas habían vivido el vacío, el abandono absoluto antes sus reclamaciones. Ni el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, ni CCOO ni UGT les atendió. Y en las asociaciones, en lugar de ponerse de su lado, se les avisaba de que todavía podían estar mucho peor. En este contexto nació la asociación Jornaleras de Huelva En Lucha

La mayoría de las mujeres jornaleras piden dinero prestado para viajar y hacer la campaña con la idea de recuperarlo y ganar más para volver a su país con dinero. Pero al final muchas se vuelven endeudadas porque cuando llegan a Huelva, no conocen a nadie, trabajan y viven sin acceso al exterior prácticamente y su enlace con el mundo es una mediadora pagada por el empresario que no las defiende, al contrario. De hecho, a Nayat y a Ana no les permiten ir a los lugares de trabajo para ver las condiciones en las que están porque conocen bien el paño y saben que hay muchas mujeres que quieren reclamar unas condiciones dignas. Cuenta Ana , una mujer de familia de jornaleros además de tener una madre luchadora por los derechos de las mujeres en el campo en los años 80 que a todas las mujeres marroquíes y latinas que han atendido en esta campaña se les engaña porque no se cumple el convenio del campo ni se respetan sus derechos.