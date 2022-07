33:51

Auxiliadora Fernández es una mujer muy vital que ha crecido en una familia con vocación solidaria acostumbrada a acoger y a ayudar a las personas vulnerables. En los 80 su padre y su tío ayudaron a hombres drogodependientes a salir de ese infierno y pronto su tío decidió crear una fundación para atender a más personas. Desde entonces la implicación familiar no ha dejado de crecer y ahora Auxiliadora es la directora de la Fundación Amet Arcoiris.

Tienen comunidades terapéuticas para tratar adicciones para hombres pero también para mujeres porque ellas necesitan otro tipo de atención pero también atienden a menores con diferentes problemáticas. Estos programas llevan casi desde el inicio de la fundación pero Auxiliadora se ha volcado con la atención a las mujeres subsaharianas embarazadas o con menores que llegan a nuestras costas. Está orgullosa de su proyecto Ödos que rescata a mujeres subsaharianas que han sufrido lo indecible durante su trayecto, a menudo víctimas de trata, y llegan con bebés que no siempre son suyos pero sí del ámbito familiar. Auxiliadora relata con firmeza que se dan casos de bebés apátridas que no tienen identidad, luego no constan ni tienen derecho alguno. Son niños invisibles. Por eso, es fundamental inscribirles en nuestro país cuando llegan y en Montilla un juez creó jurisprudencia con su valiente decisión. Pero detrás hay una ingente labor de trabajo de mujeres como Auxiliadora y su equipo que luchan a diario para evitar que estos niños invisibles sean traficados.