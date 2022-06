Con bata blanca 9 de cada 10 españoles no se protegen adecuadamente del sol 27:11 Que nadie se lleve a engaño: las quemaduras solares no son algo exclusivo de los turistas que veranean en nuestro país. Según datos del informe Hábitos de fotoprotección, realizado por el laboratorio farmacéutico español IFC, solo uno de cada diez españoles tiene buenos hábitos frente a la exposición solar, lo que puede llevar a problemas cutáneos de mayor y menor gravedad. La Dra. Reyes Gamo, de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, nos da las claves para cuidar de nuestra piel este verano. Más opciones

