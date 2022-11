01:01:29

La vida s’acaba, sempre. És l’única certesa que tenim. Ho haureu sentit moltes vegades. Llavors, i si no tenim tan clar, per què vivim com si fossim immortals? I més, per què no ens preparem per morir; Per morir nosaltres i perque morin les nostres persones estimades. Per què ens agafa per sorpresa quan arriba? De vegades sí és inesperada, però l’esperança de vida ja sabeu que cada vegada és més alta…

Per això avui volem parlar de la mort de forma directa, oberta i tranquil.la amb algú que sap com acompanyar-la.

Cristina Llagostera és psicòloga i terapeuta familiar sistémica, especialitzada en Cures Paliatives, psicooncologia i atenció als processos de pèrdua i dol.

I la Cristina ha explicat tota la seva saviesa i experiència en el llibre Morir con amor, editat per Urano. Un llibre de reflexions i també de testimonis d’aquesta forma de morir, amb amor.