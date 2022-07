58:44

Versiones secretas y que nos salvarán mañana. Monica Mancini o Ashley Campbell interpretan éxitos de sus padres respectivos, Henry y Glen. Otro Glen, Glen Frey se recrea en la música de Nat King Cole. Y Nina Simone cantando a Prince, Sarah Jarosz a U2, Amaral a Antonio Vega, Kevyn Lettau a James Taylor o el hijo de éste, Henry, y su tío, hermano de James, Livingston, a The Beatles. O Kris Delmhorst a The Cars y Becca Stevens y Jacob Collier a Stevie Wonder. La banda sonora de “Minions, The Rise Of Gru” está repleta de versiones.

DISCO 1 BEN SIDRAN Over The Rainbow

DISCO 2 NINA SIMONE Sign 'O' The Times [Outtake]

DISCO 3 SARAH JAROSZ I Still Haven't Found What I'm Looking For

DISCO 4 NANCY WILSON Make It With You (WONDER)

DISCO 5 KRIS DELMHORST Hello Again

DISCO 6 AMARAL Atrás

DISCO 7 KEVYN LETTAU Shower The People

DISCO 8 GLENN FREY For Sentimental Reasons

DISCO 9 DAVE GRUSIN & Monica Mancini Moon River

DISCO 10 ASHLEY CAMPBELL Wichita Lineman

DISCO 11 BECCA STEVENS & Jacob Collier As

DISCO 12 LIVINGSTON TAYLOR Penny Lane (LOUISE)

DISCO 13 HENRY TAYLOR Yesterday (MARTIN SPRING)

DISCO 14 KALI UCHIS Desafinado - From 'Minions_ The Rise of Gru' OST

TIERRA WHACK Black Magic Woman - From 'Minions_ The Rise of Gru' OST