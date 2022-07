Toma y daca: Zenet VS Alcanda

58:41

Toni Zenet viene al programa a compartir un “Toma y daca”. Él propone media docena o más canciones y nosotros la otra media docena o más.

DISCO 1 THOMAS NEWMAN The Newsroom (Main Titles) (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 2 THE BEATLES Come Together (1) Seleccionado x ZENET

DISCO 3 CARMEN BOZA Mantra (4)

DISCO 4 SUPERTRAMP The Logical Song Seleccionado x ZENET

DISCO 5 LINDA RONSTADT & JAMES TAYLOR Straighten Up & Fly Right (FOR SENTIMENTAL REASONS - Cara 2 Corte 4)

DISCO 6 FRANK SINATRA & COUNT BASIE Fly Me To the Moon (11) x ZENET

DISCO 7 GINO VANNELI & Brian McKinight The River Must Flow (10)

DISCO 8 CHARLES AZNAVOUR La Bohéme (Archivo) Seleccionado x ZENET

DISCO 9 FLEETWOOD MAC Landslide (Cd 1- 9)

DISCO 10 RADIO FUTURA Han Caído los Dos Seleccionado x ZENET

DISCO 11 QUIQUE GONZÁLEZ Pájaros Mojados (1)

DISCO 12 LOLE & MANUEL Todo es de color (Archivo) Seleccionado x ZENET

DISCO 13 RICKIE LEE JONES Easy Money (5)

DISCO 14 STAN GETZ & ASTRUD GILBERTO Desafinado Seleccionado x ZENET