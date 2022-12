58:55

Nelson Riddle nació el 1 de junio de 1921. He aquí un programa para celebrar que este año se cumple el centenario. Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Sinatra - en una veintena de álbumes - y compinches, Nat King Cole, Rosemary Clooney, Judy Garland, Antonio Carlos Jobim, Peggy Lee, el pianista Oscar Peterson, son algunos artistas para los que dirigió y/o arregló orquesta.

DISCO 0 NELSON RIDDLE & HIS ORCHESTRA The Theme From Route 66 Route 66 And other Great TV Hits 1962

DISCO 1 NELSON RIDDLE & HIS ORCHESTRA Your Zowie Face (1997 Digital Remaster) “In Like Flint” (Jerry Goldsmith) 1967

DISCO 2 NELSON RIDDLE Hippopotamus Rag (MERRY ANDREW/Loco x el circo) 1958

DISCO 3 NELSON RIDDLE AND HIS ORCHESTRA Lolita Ya Ya “Lolita” 1962

DISCO 4 NELSON RIDDLE & HIS ORCHESTRA You’re My Lucky Star (2) Hey, Let Yourself Go! 1957

DISCO 5 NELSON RIDDLE AND HIS ORCHESTRA Get Happy (24) C’Mon…Get Happy! 1958

DISCO 6 NELSON RIDDLE My Baby Just Cares For Me (Sing A Song With Riddle 1959)

DISCO 7 OSCAR PETERSON My Ship (7) 5’43 Nov. 1963

ELLA FITZGERALD I Only Have Eyes For You 2’39 Ella Swings Brightly With Nelson 1962

FRANK SINATRA The Way You Look Tonight 3’22 + Moon River 3’19 - DAYS OF WINE & ROSES MOON RIVER & OTHERS ACADEMY AWARD WINNERS 1964

ROSEMARY CLOONEY Angry (from the album (Rosie Solves The Swingin Riddle!) May 27, 1960

DISCO 8 NELSON RIDDLE ORCHESTRA My Three Sons

DISCO 9 NELSON RIDDLE Dick Van Dyke Theme-The Alvin Show Theme

DISCO 10 NELSON RIDDLE & HIS ORCHESTRA Naked City Theme

DISCO 11 ANTONIO CARLOS JOBIM NELSON RIDDLE & HIS ORCHESTRA Agua De Beber The Wonderful World of… 1965

DISCO 12 LINDA RONSTADT & JAMES TAYLOR Straighten up and Fly Right 2’16 For Sentimental Reasons

DISCO 13 NAT KING COLE NELSON RIDDLE AND HIS ORCHESTRA Unforgettable 3’12 “Unforgettable” 1952/54