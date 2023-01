58:55

Hace una semana, el 10 de enero, falleció Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas eléctricos de la Historia. Heredero de leyendas de la guitarra eléctrica como Les Paul, Cliff Gallup, Roy Buchanan, Chet Atkins, Steve Cropper o Lonnie Mack y compañero de generación de Jimi Hendrix, Jimmy Page y Eric Clapton - como estos dos últimos formó parte de The Yardbirds - fue capaz de crear un sonido único abordando estilos varios, desde el pop y el rock, a la fusión de jazz, al heavy metal e incluso a la música electrónica. He aquí una exposición sucinta de sus discos en solitario o con el Jeff Beck Group o con colaboraciones como The Honeydrippers o junto al actor Johnny Depp. Como Antonio Vega me reafirmó, Jeff Beck es el guitarrista de los guitarristas.

DISCO 1 JEFF BECK Over The Rainbow

DISCO 2 JEFF BECK Cause We’ve Ended As Lovers

DISCO 3 THE YARDIRDS I Ain’t Got You

DISCO 4 JEFF BECK & JOHNNY DEPP Caroline No

DISCO 5 JEFF BECK Come Dancing

DISCO 6 JEFF BECK Shame

DISCO 7 JEFF BECK & ROD STEWART People Get Ready

DISCO 8 THE HONEYDRIPPERS Sea Of Love

DISCO 9 JEFF BECK & THE BIG TOWN PLAYBOYS Race With The Devil

DISCO 10 JEFF BECK Where Were You

DISCO 11 JEFF BECK & JOSS STONE I Put A Spell On You

DISCO 12 JEFF BECK & ERIC CLAPTON The Goodbye Look

DISCO 13 JEFF BECK Going Down