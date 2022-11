59:00

El álbum doble vinilo “Live” de Fleetwood Mac, de los Fleetwood Mac más exitosos, los de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham junto a Mick Fleetwood, John McVie y Christine McVie, se publicó el 12 October 1979 . Se trató de una serie de canciones grabadas en directo en aforos diferentes de Estados Unidos con motivo de la gira del grupo del álbum doble “Tusk”. Ahora ha salido una edición deluxe, un estuche con los dos vinilos, los dos cedés, un single con dos demos en cada cara, y un tercer cd de temas en vivo inéditos. El quinteto tras idas y venidas de Stevie, Lindsey y Christine se volvió a reunir en 1997 para un segundo disco en concierto realizado para la MTV.

DISCO 1 FLEETWOOD MAC Oh Well 3’22

DISCO 2 FLEETWOOD MAC Go Your Own Way (7) 5’50

DISCO 3 FLEETWOOD MAC Hold Me 4’19

DISCO 4 FLEETWOOD MAC Sara 7’03

DISCO 5 FLEETWOOD MAC Tusk 6’25

DISCO 6 FLEETWOOD MAC Over And Over 5’22

DISCO 7 FLEETWOOD MAC The Chain 6’50

DISCO 8 FLEETWOOD MAC Rhiannon 7’47

DISCO 9 FLEETWOOD MAC Landslide 4’53