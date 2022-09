58:50

Un californiano llamado Dean Chamberlain, miembro fundador de The Motels, y un londinense, Gary Tibbs, bajista de Adam And The Ants o de Roxy Music, publicaron como Code Blue un único disco homónimo en 1980 junto al batería Randall Marsh, batería de Mudcrutch, el grupo embrión de Tom Petty and The Heartbreakers. Reunidos ambos recientemente con otro batería llegan a España por vez primera y actuarán esta noche en doble sesión en Madrid. Willie Nile estará de gira la semana que viene.

DISCO 1 FRIENDSHIP … Breathe Me (ESCALETA)

DISCO 2 WILLIE NILE The Day The Earth Stood Still (1)

DISCO 3 THE NATIONAL Weird Goodbyes (feat. Bon Iver) (ESCA)

DISCO 4 CODE BLUE Face To Face (Cara A del single)

DISCO 5 THE MOTELS Suddenly Last Summer (Cara 1 Corte 2)

DISCO 6 THE MOTELS Counting (ESCA)

DISCO 7 CODE BLUE Whisper/Touch (Cara A Corte 1)

DISCO 8 CODE BLUE Burning Bridges (Cara A Corte 5)

DISCO 9 CODE BLUE Other End Of Town (Cara B Corte 1)

DISCO 10 CODE BLUE Sweet Misery (Cara B Corte último)

DISCO 11 MERRICK (CHRIS HUGHES) & TIBBS Call Of Wild (ESCA)