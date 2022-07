58:49

Christine McVie, figura histórica del blues y el rock británicos como parte fundamental del grupo Fleetwood Mac, acaba de publicar “Songbird”, una colección de temas en solitario. Ella empezó a grabar como Christine Perfect antes de integrarse en la banda del entonces su marido John McVie. Incluso antes estaba en el grupo Chicken Shack. Disfrutemos de sus composiciones, de sus teclados, de su voz dulce y enérgica a la vez.

DISCO 1 FLEETWOOD MAC Everywhere (TANGO IN THE NIGHT)

DISCO 2 CHICKEN SHACK One Step Beyond (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 3 CHRISTINE McVIE Friend (SONGBIRD)

DISCO 4 FLEETWOOD MAC Hold Me (MIRAGE)

DISCO 5 FLEETWOOD MAC Say You Love Me (THE DANCE)

DISCO 6 CHRISTINE McVIE Got A Hold On Me

DISCO 7 FLEETWOOD MAC Don’t Stop (LIVE)

DISCO 8 FLEETWOOD MAC Spare Me A little Of Your Love (BARE TREES)

DISCO 9 CHRISTINE McVIE & ERIC CLAPTON The Challenge (SONGBIRD)

DISCO 10 CHRISTINE McVIE & STEVE WINWOOD One In A Million

DISCO 11 FLEETWOOD MAC Littles Lies (TANGO IN THE NIGHT)

DISCO 12 LINDSEY BUCKINGHAM CHRISTINE McVIE Feel About You

DISCO 13 TODD SHARP & CHRISTINE McVIE We Were Lonely

DISCO 14 CHRISTINE McVIE Songbird Orchestral (SONGBIRD)