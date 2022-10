Canciones para This Is Us... Así Somos

58:28

¿Cuál es el secreto de la vida? “No hay limón tan amargo que no puedas hacer algo parecido a una limonada” es la frase que le suelta el Doctor K. a Jack para animarle en esta vida. La Serie “This Is Us” va ya por la 5ª temporada y promete, según contrato firmado, la sexta. La historia de la familia Pearson y allegados creada por Dan Fogelman. Si los productores me encargaran un repertorio para nuevos capítulos de la serie, he aquí mi selección. He llorado en varios episodios, he empatizado con el sentido de la pérdida y, sobre todo, con el sentido de complicidad en el amor sea conyugal, fraternal o de amistad. Es decir, siento lo mismo.

DISCO 1 SIDDARTHA KHOSLA Meet Your Father (Memphis) (THIS IS US SCORE - 12)

DISCO 2 JACKSON BROWNE Something Fine (6)

DISCO 3 BONNIE RAITT Cry Like A Rainstorm (5)

DISCO 4 JOSH ROUSE Love Vibration (2)

DISCO 5 SARAH JAROSZ Morning (2)

DISCO 6 JOHN MARTYN May You Never (6)

DISCO 7 CRISSI COCHRANE Pretty Words (ORDENADOR)

DISCO 8 SIDDARTHA KHOSLA Closing Theme (This Is Us) (This Is Us) (THIS IS US - SCORE 23) + JESSE HARRIS No More (6)

DISCO 9 KINGS OF CONVENIENCE Rocky Trail (2)

DISCO 10 CHRISTIAN LEE HUTSON Northsiders (ORDENADOR)

DISCO 11 SLAID CLEAVES Beautiful Thing (10)

DISCO 12 THE INNOCENCE MISSION Spring (5)

DISCO 13 TAYLOR SWIFT The Last Great American Dynasty (3)

DISCO 14 SIDDARTHA KHOSLA Sons (Jack Pearson’s Son)(THIS IS US SCORE - 11)