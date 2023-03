Como lo oyes

58:50

Sí, los nuevos discos de Leo Sidran, Jacobo Serra, Gracie & Rachel, Jose Ignacio Lapido, Rodrigo y Gabriela, Jon Bryant, Natalie Merchant, Ben Folds, Old Sea Brigade con Paris Jackson (hija de. Michael) o Mitu y Zenet. Géneros, sonidos diversos… Y la presentación de Tangerine Flavour.

DISCO 1 DAUGHTER Be On Your Way (ESCA)

DISCO 2 LEO SIDRAN & LAUREN HENDERSON & JAKE SHERMAN Nobody Kisses Anymore

DISCO 3 TAYLOR SWIFT & BRANDI CARLILE Thousand Miles

DISCO 4 JON BRYANT Running Up That Hill (A Deal with God) (ESCA)

DISCO 5 OLD SEA BRIGADE & Paris Jackson Stayed Up Late (ESCA)

DISCO 6 JACOBO SERRA Abril: Un segundo más

DISCO 7 GRACIE & RACHEL Call Away (ESCA) NOWHERE NOW HERE

DISCO 8 TANGERINE FLAVOUR Empty Fantasies

DISCO 9 JOSÉ IGNACIO LAPIDO Antes de que acabe el día (ESCA)

DISCO 10 BEN FOLDS Winslow Gardens (ESCA) What Matters Most

DISCO 11 MAGALÍ DATZIRA Des de la cuina

DISCO 12 MITU Bonito (ESCA)

DISCO 13 ZENET Amarte 4 minutos (ESCA)