58:53

Desde los días gloriosos del Nothern Soul británico o el espine Dor en los años ochenta del siglo pasado, la música soul disfruta de grandes públicos dentro y fuera del Reino Unido. Nombre consagrados - Average White Band, Paul Weller, Level 42, Michael Kiwanuka, Lisa Stansfield, Joss Stone o Amy Winehouse y un sin fin de grandes artistas, desde Mica Paris, Duffy, Arlo Parks, Swing Out Sister, Hue & Cry, Brand New Heavies, Incognito, etc, etc, etc. Primer capítulo.

DISCO 1 JAMES TAYLOR QUARTET Mystic Voyage (5)

DISCO 2 THE STYLE COUNCIL Shout To The Top ( )

DISCO 3 LISA STANSFIELD All Around The World (5)

DISCO 4 JOEL SARAKULA Understanding (1)

DISCO 5 SWING OUT SISTER Twilight World (Cara 1 Corte 2)

DISCO 6 JOY CROOKES When You Were Mine ()

DISCO 7 LEVEL 42 Lessons In Love (Cara 1 Corte 1)

DISCO 8 MAMAS GUN Good Love (4)

DISCO 9 YOUNG GUN SILVER FOX Rolling Back (T4)

DISCO 10 ARLO PARKS Green Eyes (7) Collapsed In Sunbeams 2021

DISCO 11 DUFFY Mercy (7)

DISCO 12 MICHAEL KIWANUKA Love & Hate (5)

DISCO 13 JOSS STONE Super Duper Love (2)

DISCO 14 AMY WINEHOUSE In My Bed (8)