56:12

Imagina un universo por crear con infinitas posibilidades. Un planeta, pero digital.

Ponerte un casco de realidad virtual y poder moverte libremente y sentir el viento, el frío o el tacto de otra persona será posible. El metaverso está ya iniciado y ahora sólo hay que construirlo y desarrollar la tecnología suficiente para que sea una realidad.

De todo esto nos habla Ferran Lalueza, profesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), director de la revista 'COMeIN' e investigador del grupo GAME.

Canciones:

1. ROSALÍA - CUUUUuuuuuute

2. Delta Heavy x Everyone You Know - Anarchy

3. SOPHIE - Immaterial

4. Deko, Yameii - Phantasy Star Online

5. Yaeji - Raingurl

6. TiaCorine - Lotto