59:33

MONTOLIÚ: Don't smoke anymore, please (6.10). T. Montoliú. DUKE: Autumn in New York (13.21). T. Montoliú. DAMERON: Lady Bird (7.24). T. Montoliú. MONTOLIÚ: Blues before lunch (5.41). T. Montoliú. MONTOLIÚ: Monserrat (5.35). T. Montoliú. CARTER: When lights are low (5.52). T. Montoliú. MONK: Reflections (7.02). T. Montoliú