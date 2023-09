59:41

GERSHWIN: I loves you Porgy (4.59). T. Bronner. COOTS / LEWIS: For all we know (5.21). T. Bronner. DOUGLAS: Barnyard flirtation (1.42). D. Douglas. YOUNG / WASHINGTON: Stella by starlight (3.38). B. Taylor / D. Byrd. BYRD: Bup a loup (4.07). D. Byrd. GRYCE:: Nica's tempo (5.30). D. Byrd / G. Gryce. KYNER: West of The Pecos (5.21). D. Byrd. GILLESPIE / CLARKE: Salt peanuts (2.13). D. Byrd. PEARSON: My girl Shirl (10,32). D. Byrd. BYRD: Devil whip (4.42). D. Byrd