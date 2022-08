57:59

Aunque no lo parezca, la serie de dibujos animados Los Simpson, creada por Matt Groening, ha incluido a lo largo de sus 33 temporadas una gran cantidad de referencias a géneros musicales clásicos, grandes compositores de la Historia... incluso ha llegado a parodiar obras concretas de música académica en alguno de sus capítulos.

Vamos a recordar algunos momentos de esta mítica serie de dibujos animados en los que el género musical clásico ha sido protagonista.

Obras musicales:

- MISA DE REQUIEM EN RE MENOR KV 626. 3. SEQUENTIA: LACRIMOSA. MOZART. (Interpretada por el Coro de Cámara de Atlanta dirigido por NORMAN MACKENZIE y la Orquesta Sinfónica de Atlanta dirigida por DONALD RUNNICLES).

- PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA. Primer Movimiento de la Serenata para quinteto de cuerdas en Sol mayor KV 525. MOZART (Interpretada por la sección de cuerda de la Academy Of Saint Martin In The Fields dirigida por NEVILLE MARRINER).

- LARGO AL FACTOTUM. ACTO I. ESCENA III. EL BARBERO DE SEVILLA. GIOACHINO ROSSINI (interpretada por el barítono SIMON KEENLYSIDE junto a la Orquesta de la Radio de Múnich dirigida por ULF SCHIRMER).

- LAGO DE LOS CISNES OP. 20 ACT I, NUM 5: PAS DE DEUX (Interpretado por la Orquesta de Filadelfia dirigida por EUGENE ORMANDY).

- Final Acto 4 de la ópera LA BOHEME. PUCCINI (Interpretado por la soprano MONTSERRAT CABALLÉ y el tenor PLÁCIDO DOMINGO, junto a la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por SIR GEORG SOLTI).

- "UN BEL DI VEDREMO" aria del Acto 2 de MADAMA BUTTERFLY. PUCCINI (Interpretada por la soprano MARIA CALLAS junto a la Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán dirigida por HERBERT VON KARAJAN).

- MOV I, ALLEGRO MA NON TROPPO, SINFONÍA Nº 6 OP. 68 O SINFONÍA PASTORAL. LUDWIG VAN BEETHOVEN (Interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín).