25:14

Tarde mágica de López Chaves en Ledesma

Roca Rey corta una oreja y da una vuelta al ruedo en la Corrida In Memoriam de Las Ventas dedicada a José Cubero Yiyo. Pero hace mucho más en tarde de lleno de no hay billetes: crea división de opiniones, con parte del público a favor y otra parte en contra, con voltereta en el sexto y petición mayoritaria para salir a hombros por la Puerta Grande en el último que el presidente no concede. Todo un huracán de pasiones y emociones. Domingo López Chaves corta 10 orejas y 2 rabos e indulta a un toro de Domingo Hernández en su corrida en solitario en Ledesma (Salamanca). Emilio de Justo indulta a un toro de El Torero en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tertulia de Clarín con Federico Arnás y Juan Ortega sobre la polémica Corrida In Memoriam de Madrid y la actuación de Roca Rey.