49:33

Trazamos un viaje por distintas épocas en el que podrás comprobar la influencia del Jazz en el Rap.

El rap siempre ha estado ligado a otros géneros como el Funk o el Soul pero quizá en el imaginario colectivo no hay tanta consciencia de lo importante que ha sido también el Jazz para el Hip Hop. En este nuevo capítulo de Círculos Excéntricos trazamos un viaje por distintas épocas en el que podrás comprobar la influencia del Jazz en el Rap.

PLAYLIST

DJ SHADOW - Building Steam With a Grain Of Salt

MADLIB - Distant Land

JUNGLE BROTHERS - Doin´Our Own Dang

DE LA SOUL - Breakadawn

A TRIBE CALLED QUEST - Jazz (We´ve Got)

J DILLA - Time: The Donut of the Heart

J DILLA - Workinonit

MF DOOM - Benzoin Gum

MF DOOM - White Willow Bark

MF DOOM - Coffin Nails

QUASIMOTO - Basic Instinct

FLYING LOTUS, KENDRICK LAMAR - Never Catch Me

KENDRICK LAMAR - These Walls

ALFA MIST - Organic Rust

EZRA COLLECTIVE, LOYLE CARNER - What Am I Do?