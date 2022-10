35:33

En 'El yo creativo', Carlos García Delgado explica que la creatividad surge de la combinación de memoria y consciencia. Las mejores obras surgen de momentos en los que la consciencia está atenuada y la memoria puede recombinar datos, imágenes y experiencias sin filtro alguno. Repasamos algunos momentos en la historia de la música en los que se dio esta circunstancia. Lo hacemos con Miles Davis, The Beatles, The Rolling Stones, The Jam, Oasis, R.E.M y Mott the Hoople.