Cinco continentes Macron, Scholz y Draghi en Ucrania 41:08 Visita a Kiev y reunión con Zelenski de tres de los grandes líderes europeos, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi. Huelga general en Túnez. ¿Quién es Paul Kagame, el presidente de Ruanda? Hablamos sobre el nuevo libro del ex Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, con este británico que ha estado presente en algunas de las grandes tragedias humanitarias del planeta. Y conocemos Bucaramanga, la ciudad en la que el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, es un ídolo. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]