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Hoy en Cinco Continentes ponemos la mirada nuevamente en los procesos electorales recientes que ya han pasado tanto en Israel como Brasil. Santiago Echevarría y Mario Borrego nos lo contarán en directo. También Maria Carou desde Washington nos habla de economía en la campaña de las presidenciales y de la relación con Canadá, el vecino del norte, que precisamente hoy se reúne al más alto nivel con la Unión Europea en una cumbre en Montréal como nos detalla David Vidueiro. Nos interesaremos también por la situación en Ucrania con María Eulate y con Cristina Sánchez sobre cómo impacta la guerra en las mujeres. Antonio Delgado nos cuenta desde París las novedades sobre el tiroteo racista en la ciudad de Trappes; Jordi Barcia, desde Roma, nos adelanta las claves de la huelga convocada para mañana en Italia; Cristina Ganuza recoge las claves de la dimisión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde; y cerramos con Elena Yanes, con una recopilación de las reacciones internacionales al accidente ferroviario de ayer en Toledo.