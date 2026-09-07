Cinco continentes

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La formación ultraderechista Alternativa para Alemania ha barrido en las elecciones del estado alemán de Sajonia Anhalt. Con un 43% de los votos el partido se ha quedado a tan sólo tres escaños de la mayoría absoluta, mientras que la CDU del canciller Friedrich Merz se ha desplomado al perder 20 escaños.

Hablaremos de ello, de cómo se ha acogido en el resto de Europa el triunfo de AfD y tendremos entrevista sobre el tema. Además, estaremos en Reino Unido, en Siria con nuestro enviado especial Santiago Echevarría, hablaremos de las negociaciones entre Ucrania y Rusia y entre otros lugares estaremos en Nepal e Indonesia.