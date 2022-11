58:51

La luz que nos guiará en este recorrido será otra reina del cante, La Paquera de Jerez. Comenzamos con su bulería del relojero que nos lleva a reflexionar sobre el tiempo y el amor, y de ahí, ha sido inevitable acercarnos al pequeño reloj de Enrique Morente. Las olas nos llevan hasta The Car, último y delicioso disco de los Arctic Monkeys, lo último de Rihanna nos abraza para seguir adelante, escuchamos Superstar de Beach House y nos quedamos aún más enamorados, lo último de Maui de Utrera nos recuerda que a veces es importante querer a medias y amar en presente. Lo nuevo de Pau Vallvé nos divierte y nos conciencia de lo importante que es cuidarse por dentro, dejarse llevar y estar atento a lo que hacen con nosotros ahí afuera. Hay muchísimas más cositas que encontrareis si escucháis el programa. La recomendación literaria de la semana es "Quiero escribirte esta noche una carta de amor", recopilación y colección de cartas entre diferentes escritoras y sus amores que hace la escritora Ángeles Caso. La frase que da título al libro es de Katherine Mansfield, una de mis autoras más amadas.

La Paquera de Jerez - Bulerías del Relojero

Enrique Morente - El pequeño reloj

Arctic Monkeys - Perfect Sense

The Last Shadow Puppets - Standing Next To Me

La Paquera de Jerez - Alegrías Aragonesas

Rihanna - Lift Me Up

La Paquera de Jerez - Se Visten de Soleá

Jerry Lee Lewis - Memphis Beat

La Paquera de Jerez - Tientos del Querer

Pau Vallvé - Tu deixa´t portar

La Paquera de Jerez - Mi Canto por Bulerías (feat. Manuel Moreno)

Rufus T. Firefly, Club del Río - El Filo

Maui - Quererte a medias

Beach House - Superstar

La Paquera de Jerez - Homenaje A La Perla

Fondos:

Arctic Monkeys - There´d Better Be A Mirrorball

Pau Vallvé - Aquí en invierno llueve

Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, The Tennessee Two - Hey Good Lookin´

Pau Vallvé - 17820

Beach House - Myth