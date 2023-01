58:52

Si Mi Novio No Me Quiere - La Marelu

Agreeing For Two - Rozi Plain

De Badajoz He "venío" - La Marelu

Al meternos en el lecho - Lagartija Nick

Me Gustan Tus Ojos - La Marelu

Good Morning Vietnam - CVC

Mala - La Marelu

Did you know that there´s a tunnel under Ocean Blvd - Lana Del Rey

Don´t Say It´s Over - Gaz Coombes

Tu Puñal - CARABALLO

Era Un Hombre Sin Conciencia - La Marelu

Radio [Feat. Sharon Van Etten] - Margo Price

Eso Que Fuman Los Moros - La Marelu

Ring of Roses - The Trials of Cato