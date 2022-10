Cariño, sabes que soy de otro planeta

58:52

En este ratito os traigo flores, música, amor y un poema del Herbario de Emily Dickinson. Desde Cariño, Lola Flores, Rina Sawayama , Da Souza , Pepe Marchena quien nos trae las flores que recogió para llevárselas a la Virgen de La Macarena, Estrella Morente con su Pregón de las moras junto a Michael Nyman ,La Jardinera de Violeta Parra o La flor que amaba Manolo Caracol …. y así sucesivamente de flor en flor vamos disfrutando de este sábado o de cualquier día en que me escuches .

CARIÑO_ SI QUIERES

LOLA FLORES , ANTONIO GONZÁLEZ _ QUIERO

RINA SAWAYAMA_ MINOR FEELINGS

EL NIÑO MARCHENA _ LAS FLORES QUE YO COGÍ

ESTRELLA MORENTE , MICHAEL NYMAN _ PREGÓN DE LAS MORAS

VIOLETA PARRA_ LA JARDINERA

MANOLO CARACOL_ LA FLOR QUE AMABA

MAZZY STAR_ FLOWERS IN DECEMBER

DOS PÁJAROS EN UN ALMENDRO _ LORENA ÁLVAREZ Y LOS RONDADORES DE VAL D’ECHO

THE MAGNETICS FIELDS_ ALL MY LITTLE WORDS

DORA _ FEEL IT

AYAX Y PRO, BLASFEM_ LA PROFECÍA

COLECTIVO DA SILVA , DANI_ NOS VEMOS LUEGO

UNIDAD Y ARMONÍA_ACUÉRDATE DE MÍ

REBE_TÓCAME EL CULO

LOLA FLORES ,ANTONIO GONZÁLEZ _ DÍME