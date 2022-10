58:54

El punto de inflexión que lo une todo en esta ruta será La Perla de Cádiz. El viaje lo iniciamos con Camarón y su Bulería de la Perla. Después llegaremos al mundo de M. Ward, quien está de gira por España, comparto con vosotros la canción que me descubrió a este artista. Su último disco, con el dúo She & Him, es un tributo a Brian Wilson. Nos detenemos un poquito a escuchar a The Beach Boys que siempre viene bien. El libro de esta semana es "Bendita locura", crónica sobre la vida y obra de Brian Wilson. La peli de la semana es "Licorice Pizza" de Paul Thomas Anderson. Nos sumergimos en la espectacular banda sonora de dicha película, la que nos lleva a Jonny Greenwood. De ahí a Thom Yorke y de nuevo a La Perla de Cádiz...y muchas cositas buenas más.