01:00:13

Alicia Ros es otro nivel. Escúchala cantando con Cariño, El Buen Hijo o Lewis Ofman

Playlist:

EL BUEN HIJO - Crucigrama

CARIÑO - Si quieres

LUICHI BOY, ALICIA TE QUIERO - Yo por ti, tú por mí

CONFETI DE ODIO, ALICIA TE QUIERO - Siempre nada

LEWIS OFMAN, ALICIA TE QUIERO - Siesta Freestyle

MENTIRA - No sé

ARIOX Y GALGO LENTO - Ho sento

YUDI SAINT X - Oso

KIMBERLEY TELL - Poeta

TEO PLANELL, BARRY B - Talismán

IRENEGARRY - AW

TOMMY 3 BALAS - Maps

CARIES - Modern Family

THE CRAB APPLES - 2020

PALOMA - Quen poidera namorarla

KORA - La fiesta

CASERO - Solo tu amiga

CHOLEY - Inmortal