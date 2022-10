59:46

Escuchamos los proyectos en solitario de los cuatro componentes de Chics Rosas

Carla, Borja, Kike y Pablo son los cuatro componentes de la banda madrileña Chicxs Rosas. Hoy escuchamos sus proyectos en solitario como Shakeitmila, Goldb, Kike Con Más y Blame Blop. También escuchamos a los debutantes Ciiudad Celeste y el primer disco de Claudia Allmang. ¡Viva Capitán Demo!

Playlist:

CIUDAD CELESTE - Cuántas veces +

DIANKA - Solo me queda cantar

KEEZY PORTA, TONI DUART - Te paso a buscar

TAURO, KORA - <10

TOMÁSSS - me pongo un poco sad

ÇANTAMARTA - Las balas

CLAUDIA ALLMANG - me encanta quererte

CABIRIA - Una costumbre ancestral

ALEX GRANERO - El otro día pensé en ti

LUSILLÓN, ALEX GRANERO - Ikea

ALGO - Línea 3

GALA NELL - mi rayito de sol

SHAKEITMILA - Quiero estar contigo

GOLDB - Desde que no estás

KIKE CON MÁS - sin memoria

BLAME BLOP, CYBR - Amores de plástico

SEBASTIÁN CORTES - Egoísta

BETACAM, MARTA MOVIDAS - Yo nací para quererte