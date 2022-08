59:00

¿Cómo han evolucionado Melenas, Cala Vento o La Plata?

Miramos al pasado de algunas de nuestras bandas emergentes favoritas para escuchar sus primeras canciones... y las últimas. Con la música de Cala Vento, The Crab Apples, Núria Graham o Marta Knight.

Playlist:

COSMEN ADELAIDA - Si quieres salgo

COSMEN - Flop, Flop, Flop!

MELENAS - Volaremos

MELENAS - 3 segundos

MARTA KNIGHT - About time

MARTA KNIGHT - Strange times forever

ALIEN TANGO - Dancing in the void

ALIEN TANGO - workinonit

CALA VENTO - Unos poco y otros tanto

CALA VENTO - TELETECHO (con Amaral)

THE CRAB APPLES - Three I

THE CRAB APPLES - Seguiré bailando (feat. Anne Lukin)

LA PLATA - Un atasco

LA PLATA - Movimiento infinito

NÚRIA GRAHAM - Poems

NÚRIA GRAHAM - At last