Capitán Demo

59:25

Con Maia, Lu Demie, Medasawa, Andrea Buenavista, Airu, Toorai, Queidem y Lia Black en directo

Segunda edición de nuestros especiales Capitán Sielo desde el estudio de grabación Los Invernaderos, en Madrid. Co-presentado por Paula Quintana y Dani Cantó y con las actuaciones en directo de Maia, Lu Demie, Medasawa, Andrea Buenavista, Airu, Toorai, Queidem y Lia Black. Un sielo si me preguntan.



Playlist:



MAIA - Nada es eterno

LU DEMIE - La pulga

MEDASAWA - Oasis

ANDREA BUENAVISTA - Que nadie sepa

AIRU - Es todo un encierro

AIRU - Con las ventanas tan grandes me da vergüenza mirar

AIRU - En el más allá

TOORAI - Na me faltaría

QUEIDEM - Niebla

LIA BLACK - Religiosa

Foto de Airu, Dani Cantó y Paula Quintana en Capitán Sielo por Franco Higa.