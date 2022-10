Reflex AN Siro Morales (abusos sexuales Iglesia)

-El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna fue escenario de una intervención sin precedentes en nuestra comunidad autónoma: la de Siro Morales, un hombre que en la década de los 90, cuando tenía 9 años, sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote que oficiaba en la localidad lagunera de Tejina.

La intervención se produjo a raíz de una moción presentada por Unidas Podemos en la que se pedía no solo la condena de estos abusos, sino la reprobación del actual obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Alvarez, que al igual que el anterior prelado Felipe Fernández, no tomó cartas en el asunto y se limitó a cambiar de destino al sacerdote. De hecho, una información nacional publicada por El País, incluye a Bernardo Alvarez, como uno de los obispos españoles que ocultaron este tipo de comportamientos.

Finalmente la moción debatida en La Laguna para reprobar al obispo no salió adelante, pero sí otra iniciativa consensuada por los grupos, como muestra de apoyo a las víctimas de abusos sexuales y para crear una oficina municipal de apoyo y atención a dichas víctimas.

Escuchamos algunos pasajes de la intervención de Siro Morales, en nombre de todos los que sufrieron esos abusos. 14/10/22