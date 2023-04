59:38

-Canarias fue en 2022 la segunda comunidad como mayor índice de personas en riesgo de pobreza o exclusión social -la llamada tasa Arope- con un 36,2 por ciento, y aunque esto supone un descenso respecto al año anterior, Canarias sigue teniendo una tasa que supera en 10 puntos la media nacional. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

Según Antonio Rico presidente autonómico de Cruz Roja, se trata de unas cifras que demuestran la pobreza estructural que hay en las islas.

Desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha destacado las mejoras en las prestaciones económicas y de servicios en materia social en los últimos años, aunque reconoce que hay dificultades para mejorar la situación.



-El presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, ha vuelto a destacar los proyectos para potenciar la industria audiovisual en la isla con unos estudios cinematográficos de primer nivel en el sur, que no son comparables con la Ciudad del Cine Dreamland que se prepara en la isla de Gran Canaria.



-Por su parte, Pedro Quevedo, candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado que el proyecto estrella de la ciudad -la Metroguagua- podría estar funcionando el próximo año aunque eso no depende sólo del ayuntamiento.



-Anuncio de posible huelga de jueces y fiscales para el 16 de mayo, tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

-En tiempo de reflexión, conocemos la importante labor que desarrollan la asociación Dispacint, dedicada a personas con diacapacidad intelectual, y que a pesar de las dificultades para entrenarse lograron participar en el 'Campeonato de España de Atletismo' de la 'Federación Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual'.

-Archipiélago Deportes. 24/04/23