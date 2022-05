Archipiélago Noticias - Canarias - 19/05/22

59:18

La Consejería de Sanidad informa de que en Canarias se estudia un posible caso de MonkeyPox, conocida como viruela del mono. Un paciente en Gran Canaria, atendido en el Hospital Universitario Doctor Negrín, sin precisar ingreso, y con seguimiento domiciliario.

Los efectos del cambio climático en la costa pueden afecta a un 10 por ciento del litoral canario en 2.050, y más a largo plazo, aunque solo dentro de 78 años, en 20100, esto se puede traducir en pérdidas económicas de 4.000 millones de euros. Son datos del estudio PIMAV elaborado por la Consejería de Transición Ecológica.

Aumentar las partidas del programa POSEI un 20 por ciento, y revisar las ayudas al REA a la importación de productos que compiten con los locales, o fomentar la producción de forraje aquí. Son tres de sus reivindicaciones para salvar al sector ganadero ante la situación inflacionista actual pedidas por ASAGA, COAG o UPA entre varias organizaciones.

Reflexión AN. En Canarias se han registrado 17.210 manifestaciones anticipadas de voluntad (MAV), que permiten expresar con antelación las preferencias relacionadas con los cuidados de salud y los tratamientos sanitarios que se desean recibir o no cuando por estar enfermo no se puede comunicar, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Hoy hablamos con Carolina Perera, una de las reponsables del registro de estas MAV, en concreto en Santa Cruz de Tenerife.

