-El colectivo de enfermeros ha salido al paso de la denuncia formulada por los colegios de médicos de Canarias, según la cual la Consejería de Sanidad comete una ilegalidad al permitir a los profesionales de enfermería atender a pacientes en los centros de salud. El secretario general del Sindicato de Enfermería, Leopoldo Cejas, asegura que en los últimos 15 años esta función la han asumido los enfermeros en otras comunidades y califica de lamentanble la denuncia de los médicos.



-Segundo día de huelga del personal de justicia, que se suma a las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio que exigen mejoras salariales y que se dignifique el servicio. Desde el Colegio de Abogados de Las Palmas, el decano, Rafael Massieu, no entiende porqué hay servicios que no son retribuidos a estos letrados.



-En el Parlamento, la Diputación Permanente ha aprobado un decreto para aumentar las ayudas económicas para las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes, ante la subida de los precios en los últimos años. Defendía la propuesta la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y desde Coalición Canaria, su portavoz, José Miguel Barragán, apoyó el decreto pero lamentó el retraso con la que han llegado estas ayudas.



-Se cancela la Tenerife Lan Party, la TLP, por la falta de apoyo del Cabildo y de disponibilidad del Recinto Ferial para albergar esta cita con la tecnología.



