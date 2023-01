58:04

-Continúa la polémica sobre la puesta en libertad de Raúl Díaz, el presunto asesino de Romina Celeste hace cuatro años en Lanzarote. La Audiencia de Las Palmas investiga porqué no se ha celebrado el juicio después de cuatro años de haberse cometido el crimen y con el presunto asesino en prisión preventiva. Una disfunción que lamentaba esta mañana el presidente canario, Angel Víctor Torres, ha lamentado que se haya producido esta disfunción.



-Declaraciones de Ángel Víctor Torres, tras intervenir en Madrid en el Forum Nueva Economía en el que ha destacado las buenas perspectivas del sector turístico para este año. Unos datos que se confirmarán a partir de mañana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Son las mismas previsiones que manejan los empresarios del sector. De momento la temporada de invierno está dando buenos resultados y esperan que en Fitur se pueda conseguir más turistas nacionales para la temporada de verano.



-En La Palma, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso presentado por una plataforma vecinal contra el decreto del Cabildo por el que se prohibe la entrada de los vecinos a los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, debido a la presencia de gases tóxicos derivados de la erupción volcánica...Los vecinos quieren regresar porque consideran que no hay peligro y ahora el tribunal deberá decidir si acepta o no su petición, según señalaba José Luis Langa, abogado de la plataforma.



-En Fuerteventura continúa la crisis de gobierno en el Cabildo. Un informe del secretario de la corporación ratifica que el Consejo de Gobierno solo se puede reunir con al menos 3 consejeros, cuando el presidente Sergio Lloret solo tiene el apoyo de uno y el pasado día 30 el Consejo aprobó la licitación para el mantenimiento de carreteras por valor de 45 millones de euros.

-Mientras tanto, concidiendo con el noveno aniversario desde su constitución, Podemos Canarias celebrará este sábado asambleas abiertas en las que los principales cargos dialogarán junto a la ciudadanía sobre los principales "retos de futuro que afrontan las islas actualmente.



-Archipiélasgo Noticias. 17/01/23